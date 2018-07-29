РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» в Подольске больше недели не убирает оставленный после опилки деревьев мусор во дворе одного из жилых домов по улице 8 Марта, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница округа.

«Наша управляющая компания 13 июля спилила деревья во дворе дома №7 по улице 8 Марта в Подольске и до настоящего времени оставленный мусор (ветки, пни и так далее - ред.) так и не убрала. Я обращалась в диспетчерскую, но результатов нет»,- сказала жительница.

В диспетчерской управляющей компании МУП «ДЕЗ» пояснили, что действительно по данному адресу проводились работы. Убрать оставленный после опилки деревьев мусор планируют 30 июля.