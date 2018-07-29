РИАМО - 29 июл. В столице возбудили уголовное дело по факту избиения пекаря на Звездном бульваре, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, по номеру «02» из медучреждения сообщили о доставлении от дома 42 по Звездному бульвару с ушибом грудной клетки, переломом ребер слева, переломом костей носа пекаря 1985 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.

«Установлено, что 27 июля 2018 года примерно в 08:00 по адресу: Звездный бульвар, дом 42, неизвестный в ходе конфликта, переросшего в драку, причинил пострадавшему указанные телесные повреждения, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.