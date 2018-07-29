РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска неизвестные выкинули с балкона одного из многоквартирных домов на улице Генерала Смирнова часть дивана на припаркованный автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Инцидент произошел сегодня утром у дома №14 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики. Неизвестные выкинули с балкона, который находится над четвертым подъездом, боковину от дивана. Она упала на припаркованный у дома автомобиль», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у машины помялась крыша и разбилось заднее стекло.