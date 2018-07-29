РИАМО - 29 июл. Ночной забег прошел в Москве под дождем, в нем приняли участие 7,5 тысячи человек, победителями стали Дмитрий Сафронов и Светлана Симакова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве 28 июля состоялся Ночной забег - единственный массовый старт в столице, проходящий после захода солнца. Спортсмены вышли на дистанцию, несмотря на дождь. В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тысяч человек - это рекордное количество участников за всю историю забега», - говорится в сообщении.

Маршрут длиной 10 километров прошел по центру города - от олимпийского комплекса «Лужники» по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, храм Христа Спасителя.

«Победителем забега стал Дмитрий Сафронов. Он преодолел дистанцию за 30 минут 28 секунд. На втором месте оказался Сергей Конякин, показавший результат 31 минута 46 секунд. Третье место с небольшим отрывом занял Артем Миронов. Он добежал до финиша за 31 минуту 50 секунд», - уточняется на сайте.

Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова с результатом 34 минуты 21 секунда. Второй финишировала Елена Наговицына (34 минуты 28 секунд). Третье место досталось Юлии Конякиной, ее время составило 35 минут 18 секунд.

Ночной забег проводится в Москве с 2013 года. В нем принимают участие опытные спортсмены и новички.