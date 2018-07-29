РИАМО - 29 июл. Доследственную проверку организовали по факту травмирования трех человек на станции «Чехов» Курского направления МЖД, по предварительной информации, потерпевшие переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 28 июля вблизи платформы железнодорожной станции «Чехов» Курского направления МЖД электропоездом сообщением Серпухов – «Москва-Каланчевская» травмированы 40-летняя женщина и двое мужчин. Один мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, другие пострадавшие были доставлены в больницу. Второй мужчина позже скончался в лечебном учреждении, женщина находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, потерпевшие переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и были сбиты проезжающим электропоездом.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.