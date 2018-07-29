РИАМО - 29 июл. В столице задержали троих сестер, которым предъявлено обвинение в убийстве отца в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

«На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет», - уточняется в материале.

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.