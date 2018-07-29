РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Житель подмосковного Подольска Альберт Логинов стал чемпионом России в подъеме по штурмовой лестнице в ходе чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту, он получил в подарок квадроцикл, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Уфе 28 июля после торжественного открытия соревнований (чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту и первенства МЧС России на Кубок Центрального совета ВДПО - ред.) состоялись финальные забеги в подъеме по штурмовой лестнице. По итогам член сборной команды Московской области по пожарно-спасательному спорту Альберт Логинов из Подольска стал чемпионом России в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа среди мужчин и обладателем золотой медали и ценного приза - квадроцикла», - говорится в сообщении.

Помимо этого Ирина Демидова – также спортсменка из Подольска - заняла второе место в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа среди девушек старшей возрастной группы. Николай Борзов из города Павловский Посад занял третье место в подъеме по штурмовой лестнице в окно третьего этажа среди юношей старшей возрастной группы, а Эдуард Джамбинов из Люберец стал чемпионом России в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа среди юношей младшей возрастной группы.