РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В летнем кинотеатре парка Талалихина в Подольске в воскресенье вечером покажут мультфильм «Снежная Королева 3: огонь и лед», показ которого отменили 28 июля из-за плохой погоды, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Мультфильм «Снежная Королева 3: огонь и лед» мы планировали показать в летнем кинотеатре парка Талалихина вчера (28 июля - ред.). Однако из-за плохой погоды было принято решение киносеанс отменить. Посмотреть мультфильм горожане смогут сегодня в 20:30», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что киносеанс будет бесплатным. Посмотреть мультфильм, вышедший в прокат в 2016 году, смогут все желающие.

Летние киносеансы начались в парке имени Талалихина на большом экране в «Зеленом театре» 1 мая с показа фильма «Доживем до понедельника». Кинопоказы проводятся в рамках областной акции «Летний кинотеатр» (проект министерства культуры и областного правительства). Кинозал вмещает более 2 тысяч зрителей, предусмотрен отдельный вход для людей с ограниченными возможностями.