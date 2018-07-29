РИАМО - 29 июл. На пустыре около Ярославского шоссе в подмосковных Мытищах обнаружили труп неизвестного мужчины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В городском округе Мытищи 28 июля, Ярославское шоссе, на пустыре обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 60-65 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверку по данному факту проводит следственный отдел по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области.