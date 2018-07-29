РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Жители поселка Малаховка городского округа Люберцы попросили власти установить на улице Дачная дополнительное освещение, предложение принято в работу, об этом сообщается на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

По мнению жителей поселка, необходимо установить камеру у домов №№5 и 6 на улице Дачная в Малаховке. Кроме этого, жители просят обратить внимание на освещение, оно во дворе этих домов отсутствует полностью.

«В отношении освещения ваше заявление принято в работу, будет проведено обследование с дальнейшим принятием решения об установке дополнительного освещения», - написал в комментариях сотрудник управления благоустройства администрации горокруга Люберцы.