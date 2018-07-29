РИАМО - 29 июл. Дорожная авария произошла в микрорайоне Востряково в подмосковном Домодедове, в результате ДТП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 13:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, микрорайон Востряково, проспект 1 Мая.

«Есть пострадавшие. Движение не перекрывалось. На месте происшествия возгорания и разлива топлива нет», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП в Домодедове привлекались четыре человека и две единицы техники.