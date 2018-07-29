РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Клуб «Элмонт» из подмосковного Королева обыграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче чемпионата России по пляжному футболу со счетом 4:3, сообщил «РИАМО в Королеве» один из организаторов соревнований.

Матчи третьего этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят на стадионе «Янтарь» в Москве. Игра между «Элмонтом» и «Крыльями Советов» состоялась в воскресенье.

«Матч между командами «Элмонт» и «Крылья Советов» завершился со счетом 4:3. Счет по периодам – 1:0, 1:2, 2:1. Команда из Королева открыла счет уже на третьей минуте встречи – голкипер «Элмонта» Дмитрий Яснов реализовал штрафной удар от своих ворот. Следующие два мяча в составе команды из Королева провел Иван Востриков. Победный гол – на счету играющего тренера команды Андрея Лохмачева», - сказал собеседник агентства.

Победа позволила «Элмонту» подняться на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата, сейчас в активе команды – 12 набранных очков. Следующий матч «Элмонта» в рамках чемпионата страны состоится 2 августа в Самаре. Соперником коллектива из Королева станет команда «Сити» из Санкт-Петербурга.