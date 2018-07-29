РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил с Днем Военно-морского флота моряков большого десантного корабля «Королев», который является побратимом города.

«Сегодня - День Военно-морского флота! Этот праздник дорог многим россиянам – тем, кто охраняет морские рубежи России, кто ждет на берегу, кто строит корабли для нашей великой державы. Особые поздравления нашим добрым друзьям - командованию и военнослужащим Балтийского флота и всем морякам большого десантного корабля «Королев», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

День Военно-морского флота РФ отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549. День ВМФ отмечают не только военнослужащие данных войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

«Королев» - большой десантный корабль, который дислоцируется на военно-морской базе Балтийского флота. Судно входит в состав 71-й бригады десантных кораблей 12 дивизии надводных кораблей. С 1996 года является подшефным кораблем городского округа Королев Московской области. 28 декабря 1999 года кораблю было присвоено имя «Королев», в тот же день он официально стал побратимом городу. С 2014 года на корабле служат молодые жители наукограда, призванные на срочную военную службу.