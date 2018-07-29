РИАМО – 29 июл. Детский сад в подмосковном Сергиевом Посаде откроют после капитального ремонта к 1 августа 2019 года, параллельно строители занимаются благоустройством прилегающей территории, сообщается на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».

«Старый детский сад на Звездочке вернется в систему дошкольного образования 1 августа 2019 года. Его двери откроются для 115 малышей микрорайона», - говорится в сообщении.

Сейчас в детском саду ведут капитальный ремонт всего здания, которое в разные годы было детским садом, потом начальной школой, а последние четыре года просто пустовало. Параллельно строители занимаются благоустройством территории – появится современная детская площадка с мягким покрытием.