РИАМО – 29 июл. Во Франции картину русского художника Константина Коровина «Веранда» продали за 560 тысяч евро, сообщает Газета.ru.

«Оценочная стоимость лота составляла 80 тысяч евро. Как отмечается, эта картина была написана Коровиным в Крыму», - говорится в сообщении.

Картина «Веранда» является одной из последних работ русского художника, написанных до его эмиграции в Париж.

Константин Коровин родился 23 ноября 1861 года в купеческой семье в Москве. Он был живописцем, театральным художником, педагогом и писателем. В 1923 году эмигрировал во Францию. Скончался в Париже 11 сентября 1939 года.