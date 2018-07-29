РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Управляющая компания ООО «Импульс» в подмосковном Подольске выясняет причину отключения горячей воды в двух многоквартирных домах поселка Сосновый бор в воскресенье, сообщается в группе «ООО «Импульс»» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 28 июля, в 22:00 РСО ЖК «Весенний» прекратило подачу теплоносителя. В результате в домах №1 и №2 (поселка Сосновый бор, Объездная дорога - ред.) была прекращена подача горячего водоснабжения. Причины остановки выясняются. Жители будут информироваться о возобновлении подачи горячей воды по мере получения соответствующей информации. Отмечаем, что система ГВС в домах, за которую несет ответственность непосредственно УК, находится в исправном состоянии. Ответственность за работу котельной несет ее собственник - РСО ЖК «Весенний», - говорится в сообщении.

В понедельник, 30 июля, управляющая компания «Импульс» планирует обратиться в связи с нестабильной работой котельной в соответствующие контролирующие органы. За июль 2018 года населению будет произведен перерасчет платы за горячую воду в части компонента «нагрев тепловой энергии».