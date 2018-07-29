РИАМО - 29 июл. В столице составят список станций метро, где планируют установить теплонасосы российского производства, которые могут экономить до 70% электроэнергии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Протестировали в «Саларьеве» теплонасосы российского производства. Оказалось, они могут поддерживать идеальный микроклимат на станциях московского метро. И к тому же экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что будет составлен список новых станций, где можно установить теплонасосы.

В этом году планируется открыть 21 станцию метро. Так, поезда могут запустить на новом участке Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбова». На следующий год запланирована работа над участком от станции «Косино» до станции «Нижегородская улица» на Кожуховской линии и от «Нижегородской» на Большой кольцевой до «Авиамоторной».