РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в воскресенье подрядные организации распиливают деревья, упавшие в результате прошедшего урагана, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На городской округ Подольск 28 июля обрушился сильный ураганный ветер, дождь и град. Стихия повалила деревья, щиты вдоль дорог, мачты освещения. В некоторых домах возникали перебои с электричеством. За последнюю ночь в Москве и Подмосковье выпало около 50% месячной нормы осадков.

«На территории микрорайона Климовск продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего ураганного ветра. Подрядные организации распиливают упавшие деревья, восстанавливают оборванные провода, убирают с улиц ветки и смет», - говорится в сообщении.

Помимо этого, управляющие организации проводят работу по обследованию дворовых территорий на наличие аварийных деревьев, провисших проводов, для принятия мер по устранению недостатков.

«Мы просим владельцев всех форм собственности начать активные работы по приведению закрепленных территорий в нормативное состояние», - заключается в материале.