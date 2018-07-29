РИАМО - 29 июл. На северо-востоке столицы в квартире обнаружили труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В службу «02» от безработной 1999 года рождения, зарегистрированной по адресу: Алтуфьевское шоссе, 56, поступило сообщение об убийстве в квартире по месту жительства», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с множественными колото-резаными ранениями был обнаружен труп безработного 1961 года рождения.