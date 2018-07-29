РИАМО - 29 июл. В центре столицы был убит мужчина, его тело обнаружили возле детской площадки, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 28 июля в 00:39 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об убийстве по адресу: Яковоапостольский переулок, дом 12.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, около детской площадки с колото-резаными ранениями обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 40 лет, смерть которого наступила около часа назад», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело.