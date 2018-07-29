РИАМО - 29 июл. На выставке лилий в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел редкий лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, занесенный в Красную книгу России, говорится в сообщении пресс-службы столичного Ботанического сада.

«Посетители могут увидеть многолетнее водное растение с розовым цветком свыше 20 сантиметров в диаметре и нежным ароматом не только на выставке лилий до вечера 29 июля, но и на выставке лилейников 31 июля и 1 августа», — говорится в сообщении.

Листья и крупный цветок на прямой цветоножке высоко поднимаются над водой.

Как уточняется в сообщении, лотосы могут жить свыше 1 тысячи лет. Родина лотоса — тропики Азии и север Австралии, в России этот вид произрастает на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина, на побережьях Каспийского и Азовского морей. В хороших условиях семена лотоса могут оставаться жизнеспособными на протяжении долгого времени — известен случай, когда их удалось прорастить спустя 1,3 тысячи лет.

«Лотос достигает в высоту до 150 сантиметров, в ширину разрастается до 3 метров. Исследования показывают, что лотос обладает поразительной способностью поддерживать внутреннюю температуру цветков на относительно постоянном уровне, независимо от температуры окружающей среды, — как человек и другие теплокровные животные. Вероятно, с целью привлечения насекомых-опылителей», — добавляется в сообщении.

Следы первобытного использования лотоса орехоносного обнаружены в неолитическом поселении Башидан в провинции Хунань КНР. Все растение съедобно и применяется в лекарственных и пищевых целях. Корень лотоса считается деликатесом в японской, тайской и китайской кухнях. Его употребляют в виде салатов, жарят, тушат, используют для украшения блюд.