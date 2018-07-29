РИАМО – 29 июл. Российские спортсмены раскритиковали присвоение футболистам национальной сборной званий заслуженных мастеров спорта, с подобным заявлением, в частности, выступила серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского, также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава. Министерство спорта РФ присвоило футболистам звания заслуженных мастеров спорта.

«Я выиграл чемпионат Европы, пару мировых лиг, пару Лиг чемпионов, и где мое звание ЗМС? А тут обыграли арабов, и на тебе значок. Были бы в призах, вопросов нет, пожалуйста», — сказал волейболист, доигровщик казанского «Зенита» и мастер спорта международного класса Алексей Спиридонов.

С подобными заявлениями также выступили серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский. Их возмутило, что ЗМС присвоили спортсменам, которые даже не завоевали призовые места.

На чемпионате мира–2018 сборная России по футболу установила личный рекорд, преодолев групповой этап мундиаля. Более того, команда Черчесова дошла до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.