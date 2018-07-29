РИАМО - 29 июл. В 2020 году в столичном Ломоносовском районе планируют построить школу хореографии и изобразительных искусств, в ней будут заниматься малыши и школьники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Ломоносовском районе построим школу хореографии и изобразительных искусств. В ней смогут заниматься школьники и малыши. На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором - актовый зал, а на третьем - танцы», - написал Собянин в Twitter.
Он добавил, что построить здание школы хореографии и изобразительных искусств планируется в 2020 году.
Ранее Москва стала мировым лидером в сфере комфортности социальной инфраструктуры, в столице России самые короткие расстояния от жилья до школ и самые лучшие показатели финансовой доступности различных социальных услуг.
В Ломоносовском районе построим школу хореографии и изобразительных искусств. В ней смогут заниматься школьники и малыши. На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором - актовый зал, а на третьем - танцы. Построить здание планируем в 2020 году.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.
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