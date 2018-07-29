РИАМО - 29 июл. К медикам Тверской области обратились восемь работников Клинского стекольного завода, у которых диагностировали кишечную инфекцию, семь человек госпитализировали, сообщается на сайте министерства здравоохранения Тверской области.

«В Конаковскую ЦРБ 28 июля за медицинской помощью с признаками отравления обратились восемь работников стекольного завода, который расположен в Клину Московской области. Состояние обратившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет», - говорится в сообщении.

Всем поставили предварительный диагноз – кишечная инфекция. Из восьми обратившихся семь госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении.

«Расследованием ситуации, выяснением причин отравления будет заниматься Роспотребнадзор Московской области», - уточняется в материале.

Министерство здравоохранения Тверской области держит на контроле ситуацию в связи с отравлением жителей Конаковского района, работающих на Клинском стекольном заводе. Принимаются все необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности людей.