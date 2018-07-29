РИАМО - 29 июл. В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» в воскресенье днем зафиксировали сильные порывы ветра до 11 метров в секунду, относительная влажность в столице понизилась, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в Москве продолжает повышаться, и в 12 часов она составила от плюс 23,6 градуса в районе Внуково, до плюс 25,3 на Балчуге. При переменной облачности дождя нет, ветер восточного и северо-восточного направлений дует со средней скоростью 2-4 метров в секунду, во «Внукове» и «Шереметьеве» порывы до 11 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление неизменно - 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха понизилась до 59-67%.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень опасности погоды на воскресенье из-за грозы, дождя и сильного ветра.