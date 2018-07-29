РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. На площади Генерала Еремеев в подмосковном Подольске проходит праздник, посвященный Дню Военно-морского флота РФ, его могут посетить более 1 тысячи жителей, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

На площади Генерала Еремеева в воскресенье открылось праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота РФ. В рамках программы развернулись интерактивные тематические площадки, мастер-классы и аттракционы.

«В нашем округе живет очень много военных и в том числе военных моряков, помимо этого в нашей стране имеется сторожевой корабль под названием «Подольск», на Камчатке имеется атомная подводная лодка, которая также носит имя нашего округа. Поэтому в текущем году было решено впервые провести в Подольске крупное праздничное мероприятие, посвященное Дню ВМФ Российской Федерации. Ожидается, что праздник посетят более 1 тысячи горожан»,- сказал Денисов.

В рамках программы с 12:00 все желающие могут создать свой уникальный корабль, научиться вязать морской узел, совершить путешествие по страницам истории становления военно-морского флота нашей страны и многое другое. В 13:00 началась интерактивной программа с конкурсами и играми, в 14:00 начнется концерт творческих коллективов округа, а в 17:00 состоится запуск в небо настоящего «Летучего корабля».

Праздничное мероприятие будет проходить до 18:00, а посетить смогут все желающие бесплатно.