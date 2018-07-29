РИАМО - 29 июл. Моряки и ветераны отмечают День Военно-морского флота на ВДНХ в Москве, некоторые из них залезли в фонтан «Дружба народов», передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Возле фонтана «Дружба народов» на ВДНХ собрались моряки и ветераны флота, чтобы отметить День Военно-морского флота. Военнослужащие, одетые в тельняшки, размахивают флагами, фотографируются и приветствуют друг друга. Часть из моряков решили не нарушать традицию и искупались в фонтане.

В парке также гуляет большое количество семей с детьми, но им не мешают моряки. Военнослужащие достаточно спокойно и без происшествий празднуют день ВМФ.

Кроме того, безопасность граждан обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, а также охранники парка.

День Военно-морского флота РФ отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549. День ВМФ отмечают не только военнослужащие данных войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.