РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Муниципальное унитарное предприятие «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» планирует взять более 2 миллионов рублей в кредит на пополнение оборотных средств, сообщается на сайте госзакупок.

По данным извещения о проведения запроса котировок, муниципальное унитарное предприятие «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» опубликовало закупку на оказание банковских услуг по предоставлению кредитной линии для пополнения оборотных средств. Предприятие планирует взять 2,48 миллиона рублей.

Банк, который предоставит данную услугу, определится по итогам аукциона в электронной форме 10 августа. Погашать кредит предприятие планирует за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц.