РИАМО - 29 июл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил от всех должностей в Русской православной церкви гендиректора художественно-производственного предприятия «Софрино» в Пушкинском районе Московской области Евгения Пархаева, сообщается на сайте патриархии.

«Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви», - говорится в сообщении.

Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода. Начало предприятию положили мастерские по производству церковной утвари и икон, открытые после войны в Новодевичьем монастыре. Там, в подвалах Успенской церкви и подсобных помещениях, были организованы несколько цехов: церковной утвари, свечной, иконный и пошивочный, в которых трудились около 80 человек. Сегодня «Софрино» – одно из крупнейших предприятий Подмосковья, соответствующее лучшим европейским стандартам.

Предприятие имеет важное экономическое значение для церкви. Оно является стабильным источником пополнения общецерковного бюджета для осуществления уставных целей РПЦ.

Пархаев руководил предприятием с 1987 года. С 2013 года был также директором гостиницы РПЦ «Даниловская». Кроме того, был куратором патриарших резиденций в Переделкине, Чистом переулке и Даниловском монастыре в столице. Пархаев обладает многочисленными церковными наградами.