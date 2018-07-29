РИАМО - 29 июл. В Московской области в июле выпало от 80 до 150% месячной нормы осадков, больше всего дождями поливало Можайск, сообщается на сайте «Метеоновости».

Если в Москве норма по осадкам в текущем месяце повсеместно выполнена, в Подмосковье они выпадают неравномерно.

«В большинстве районов уже выпало от 80 до 120% от нормы, то есть норма по осадкам также выполнена. На северо-западе, западе и юге области с дождями явный перебор. Здесь количество осадков превышает 120%, а в Можайске и вовсе выпало полторы месячной нормы», - говорится в сообщении.

Но есть районы, где июль 2018-го войдет в историю с дефицитом небесной влаги, например, в Дмитрове. На сегодняшний день здесь набралось лишь 54,3 миллиметра при норме 95 миллиметров, то есть чуть больше половины многолетнего количества осадков.