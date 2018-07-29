РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Полицейские подмосковного Королева задержали жителя Омской области, находящегося в федеральном розыске за кражу, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В ходе патрулирования территории города сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Королев у одного из домов на улице Станционная был остановлен 24-летний житель Омской области.

«В результате проверки установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.