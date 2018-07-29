РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Депутат Московской областной думы Павел Максимович поздравил с Днем Военно-морского флота жителей Подольска и отметил, что служба в данных войсках всегда считалась предметом гордости, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В последнее воскресенье июля в России по традиции отмечается День Военно-морского флота. У ВМФ страны богатая история, героическое прошлое и настоящее. Служба в данных войсках всегда считалась предметом гордости. Величие морской державы невозможно без флота и его отважных команд, а сами моряки, разумеется, не представляют себя без океанских просторов. В День ВМФ – (горожане-жители Подольска - ред.) примите мои поздравления», - говорится в сообщении.

День Военно-морского флота РФ отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549. День ВМФ отмечают не только военнослужащие данных войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил