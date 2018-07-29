РИАМО - 29 июл. Частный трехэтажный дом загорелся в поселке Кокошкино новой Москвы после удара молнии, сообщает «Интерфакс».

«После удара молнии в поселке Кокошкино загорелась крыша трехэтажного частного дома, площадь пожара выясняется», - сказал осведомленный источник.

По его словам, информация о пострадавших при произошедшем пожаре уточняется. На месте возгорания работали экстренные службы города.

Сильные дожди с грозами прошли в Московском регионе в минувшие сутки. Только за последнюю ночь выпало около 50% месячной нормы осадков.