РИАМО - 29 июл. В подмосковном Ступине в осени планируют завершить капитальный ремонт здания поликлиники для взрослых, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В рамках рабочей поездки в Ступино 28 июля министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков встретился с представителями общественных организаций горокруга. Он рассказал, какая работа проводится министерством по улучшению качества оказания медицинских услуг жителям области.

«За последние четыре года мы смогли отремонтировать более 500 и построить более 60 новых медицинских учреждений. Нам удалось значительно снизить смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний, младенческую смертность. У нас хорошие показатели и по другим направлениям работы. Уже два года здесь функционирует новый пятиэтажный роддом, а к осени текущего года мы планируем завершить капитальный ремонт и здания поликлиники для взрослых Ступинской ЦРКБ», - сказал Марков.

Во встрече также приняли участие глава городского округа Ступино Вера Назарова, председатель местного совета депутатов Павел Челпан, директор территориального фонда ОМС Московской области Ольга Мисюкевич, представители общественных организаций, руководители медицинских учреждений городского округа.

Активисты общественных организаций поделились пожеланиями по улучшению работы здравоохранения в городском округе, а также поблагодарили за достигнутые результаты главу профильного ведомства. В частности, отдельно была отмечена хорошая работа скорой медицинской помощи.

Подводя итоги встречи, Марков подчеркнул, что министерство обязательно учтет озвученные предложения, и выразил надежду на совместную плодотворную работу с общественными организациями Ступина.

«Хочу поблагодарить всех за встречу. Как и в любой системе, у нас тоже бывают недоработки. Уверен, если мы будем вместе обсуждать возникающие вопросы, решать их будет значительно проще. Работа здравоохранения находится на особом контроле у губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, он всегда нас поддерживает, считаю, мы должны оправдывать его доверие», - добавил министр.

В ходе визита Марков в сопровождении главного врача Ступинской ЦРКБ Александра Дружинина осмотрел отделения больницы, пообщался с пациентами, а также проверил ход ремонтных работ в поликлинике для взрослых.