РИАМО - 29 июл. В Подмосковье и Москве в воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на три часа с 12:00 воскресенья.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Брянской областей.

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с дождями, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 28 градусов.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильных дождях, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.