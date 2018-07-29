РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Клуб «Элмонт» из подмосковного Королева уступил московскому «Спартаку» в матче чемпионата России по пляжному футболу со счетом 1:9, сообщается в группе ПФК «Элмонт» в соцсети «ВКонтакте».

Матчи третьего этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят на стадионе «Янтарь» в Москве. Игра между «Элмонтом» и «Спартаком» состоялась 28 июля.

«Матч «Спартак» - «Элмонт» завершился со счетом 9:1. Результат по периодам – 2:1, 1:0, 6:0. Гол у «Элмонта» забил Анатолий Рябко», – говорится в сообщении.

Поражение опустило «Элмонт» на девятую строчку в турнирной таблице. Следующую встречу в рамках чемпионата России команда проведет 29 июля в Москве. Соперником «Элмонта» станут «Крылья Советов» из Самары.