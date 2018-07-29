РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковном Дзержинском заасфальтируют проход между домом 1 по улице Строителей и детским садом №8, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

Жители попросили главу в рамках текущего благоустройства улицы Строителей осветить проход между домом №1 по улице Строителей и детским садом №8. А также обратили внимание на качество асфальта в том месте. По словам жителей, ходить там небезопасно.

«Асфальт заменим точно. Вопрос по освещению рассмотрим», - написал Панаморенко под комментарием на своей официальной странице в Instagram.

В Дзержинском благоустраивают дворы: устанавливают детские площадки, увеличивают количество парковочных мест, ремонтируют ямы. Также в Дзержинском благоустроили Лазуринский бульвар. Возле Дзержинского карьера строят набережную.