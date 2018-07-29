РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители подмосковного Подольска в ходе голосования на портале «Добродел» выбрали более 70 мест, где необходимо провести дополнительную работу над обеспечением безопасности в округе, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жители Подмосковья в течение месяца (с июня по июль - ред.) участвовали в голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», которое проходило на интернет-портале «Добродел». Все желающие могли выбрать на карте место в районе проживания, где, с его точки зрения, необходимо в первую очередь принять меры для обеспечения безопасности: установить дополнительное освещение, видеонаблюдение, системы экстренной связи с полицией.

«По итогам голосования жители выбрали 1253 точки на карте, при этом наиболее активно голосовали граждане из Люберец (91), Балашихи (91) Подольска (71), Красногорска (45) и Мытищ (43). В ГУРБ Московской области провели анализ отмеченных участков и определили основные категории этих мест. Первая – «злачные места»: точки торговли алкоголем, ночные увеселительные заведения. Вторая – парки, скверы, водоемы, которые превратились в места сбора нетрезвых граждан и агрессивных подростков. Третья – необустроенные дворы, темные улицы, брошенные дома. Четвертая – вновь построенные жилые микрорайоны», - говорится в сообщении.

Результаты голосования внесены в «Информационную систему ситуационного анализа криминогенной обстановки в Московской области». Решение проблем, отмеченных жителями Подмосковья, станет одним из приоритетных направлений в работе муниципалитетов и правоохранительных органов во второй половине 2018 года.