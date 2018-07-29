РИАМО - 29 июл. На станции «Чехов» Курского направления МЖД в Подмосковье один человек погиб, двое получили травмы из-за того, что перебегали дорогу в неположенном месте, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы УВД на транспорте по ЦФО.

Ранее один человек погиб, двое получили травмы на станции «Чехов» Курского направления МЖД.

«Они переходили в не установленном месте, так как не хотели оплачивать билеты. Поезд, конечно, не успел затормозить», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что двоих пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.