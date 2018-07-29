РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота и разместил видео с праздничного парада из Санкт-Петербурга.

Губернатор в Санкт-Петербурге присутствовал на военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

«В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ! С праздником!» - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

В ролике, размещенном губернатором, можно увидеть часть торжественного парада, проходящего в Санкт-Петербурге.

Как уточняется на сайте Кремля, в День Военно-морского флота президент РФ Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в акватории реки Невы. В этом году в смотре участвуют более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

Перед началом основной части смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей, собравшихся на Кронштадтском рейде, и приветствовал их экипажи. Президент также посетил Петропавловскую крепость и Петропавловский собор.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Интересы России в Мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок», — подчеркнул Путин во время парада.

Он добавил, что в России по праву гордятся военно-морским флотом, военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой отечественного флота.

Как уточняется в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram, в параде также приняли участие подводная лодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Серпухов». В скором времени еще несколько судов новейшей серии «Каракурт» получат имена подмосковных городов Мытищи и Одинцово.

В авиационной части парада в небо над Санкт-Петербургом поднялись модернизированные самолеты Ил-38Н, истребители последнего поколения Су-30СМ, вертолеты Ка-27М с усовершенствованной радиогидроакустической аппаратурой «Кема», а также противолодочные Ту-142.

Кроме того, в Кронштадте кильватерным строем прошли корабли крупного водоизмещения, среди которых – ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный крейсер «Орел».

День Военно-морского флота РФ отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549. День ВМФ отмечают не только военнослужащие данных войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.