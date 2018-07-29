РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного ветра и грозы, которые обрушились на округ 28 июля, сообщил «РИАМО в Подольске» один из пострадавших от стихии.

На городской округ Подольск 28 июля обрушился сильный ураганный ветер, дождь и град. Стихия повалила деревья, щиты вдоль дорог, мачты освещения. В некоторых домах возникали перебои с электричеством. За последнюю ночь в Москве и Подмосковье выпало около 50% месячной нормы осадков.

«Вчера (28 июля - ред.) в результате непогоды на мой припаркованный автомобиль во дворе дома №214а на улице Большая Серпуховская в поселке Железнодорожный упало дерево. Я написал заявление и позвонил в МЧС», - сказал пострадавший.

Он отметил, что в воскресенье утром сотрудники коммунальных служб приступили к опилке рядом стоящих деревьев.