РИАМО – 29 июл. По факту падения трехлетнего ребенка из окна жилого дома в подмосковном Чехове сотрудниками полиции проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что 28 июля в реанимационное отделение Чеховской районной больницы №1 был доставлен трехлетний мальчик с травмами, полученными при падении с большой высоты. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одной из высоток на улице Земская в Чехове.

«Информацию о том, что упал ребенок, подтверждаем. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

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