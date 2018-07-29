РИАМО - 29 июл. На Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги специалисты ввели в график движение поездов после произошедшего по техническим причинам сбоя, для этого отменили несколько рейсов, сообщается на сайте МЖД.

В воскресенье утром по техническим причинам несколько пригородных поездов проследовали по маршруту с увеличенным интервалом. Чтобы быстрее ввести поезда в график, в расписание внесли точечные корректировки - несколько поездов сняли с рейсов.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», - говорится в сообщении.