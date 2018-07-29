РИАМО - 29 июл. Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции в центре Москвы доставили в следственный отдел, им оказался 17-летний юноша, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по столице.

Около 15 часов 27 июля на 1-й Брестской улице в Москве сотруднику полиции, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестный мужчина умышленно нанес несколько ударов ножом в область груди и скрылся с места происшествия. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу. По данным медиков, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в Подмосковье.

«Благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался 17-летний юноша», - говорится в сообщении.

Задержанный доставлен в следственный отдел. В настоящее время следователи выполняют с подозреваемым неотложные следственные действия, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на полицейского.

Юноше будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», - добавляется в материале.

Неизвестный напал на полицейского в центре Москвы>>