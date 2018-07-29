РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольске вечером 28 июля водитель мотоцикла врезался в иномарку на пересечении улиц Клемента Готвальда и Гайдара, вместе с пассажиркой его доставили в больницу, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Около 10 часов вечера водитель мотоцикла на большой скорости пересекал перекресток, по правилам его должен был пропустить водитель черного кроссовера Mitsubishi, но женщина за рулем этого не сделала. Мотоцикл врезался в машину, пострадали водитель и его пассажирка. У водителя мотоцикла - перелом голени и ключицы, у пассажирки - открытый перелом бедра и большая кровопотеря, их оперировали в Подольской городской больнице», - сказал собеседник агентства.

По словам знакомых с пострадавшим, за рулем мотоцикла был сотрудник администрации горокруга. Прав на вождение мотоцикла у него не было, техника не состояла на учете в ГИБДД. Ему может грозить уголовное наказание за нанесение тяжких телесных повреждений девушке, которую водитель мотоцикла не имел права возить.