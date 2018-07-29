РИАМО - 29 июл. Один человек погиб, двое получили травмы на станции «Чехов» Курского направления МЖД в Подмосковье, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы УВД на транспорте по ЦФО.

«Групповое травмирование на станции «Чехов» Курского направления. Трое пострадавших - двое мужчин и женщина. Один из мужчин скончался. Остальные госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

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