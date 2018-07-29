РИАМО – 29 июл. Сотрудники подмосковной полиции проверяют информацию об огнестрельном ранении шестилетнего ребенка в подмосковных Химках, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что 28 июля в Химках шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.
«По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.
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