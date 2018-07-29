РИАМО - 29 июл. В воскресенье в Подмосковье ожидаются сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, при грозе жителям посоветовали не выходить из дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 15 часов дня 29 июля местами по Московской области (преимущественно в западном и северо-западном районах) ожидается гроза ,дождь, местами сильный , при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», - сообщается на сайте.

При ветре жителям рекомендовали закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия. Спасатели напомнили о необходимости отключить электричество, газ. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы.

Если сильный ветер застал на улице, то следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При грозе спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Не рекомендуется во время грозы также топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

На улице при грозе не следует прятаться под деревьями, бегать, ездить на велосипеде, купаться или плавать на лодке в водоеме.

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