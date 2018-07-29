РИАМО – 29 июл. Музыканты группы Gorillaz выразили сожаление из-за отмены концерта на фестивале Park Live, который проходил в парке Горького в Москве, сообщает Газета.ru.

Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. В субботу по соображениям безопасности пришлось прервать шоу группы Gorillaz из-за грозы. Позже сообщили, что музыканты не будут продолжать выступление по техническим причинам.

«Мы крайне огорчены тем, что нам пришлось прекратить игру из-за грозы», - написали музыканты в Twitter.

В 1998-2010 годах группа Gorillaz выпустила четыре пластинки. Через семь лет коллектив решил вернуться к творческой деятельности.

Сильные дожди с грозами прошли в Московском регионе в минувшие сутки. Только за последнюю ночь выпало около 50% месячной нормы осадков.