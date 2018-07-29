РИАМО – 29 июл. В прошедший ночью ливень «Мосводосток» работал штатно, в столице не зафиксировали подтоплений, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы компании.

Москву и Подмосковье в субботу и в ночь на воскресенье залило дождями. В регионе выпало почти 50% от месячной нормы осадков.

«Ничего не было, система работала нормально, никаких ливней особо не было, только на юге чуть-чуть», - сказал собеседник агентства.

Из-за сильных порывов ветра 28 июля в Москве женщина пострадала из-за упавшей на нее ветки дерева. Из-за грозы в столице прервали концерт группы Gorillaz.